Sandra Silva publicou um conjunto de fotografias nas redes sociais esta segunda-feira, dia 1 de abril, uma publicação na qual revelou que terá uma semana bastante atarefada.

A influenciadora digital vai viajar para Cabo Verde no final da semana, mas antes terá dias bastante preenchidos.

"Passando no teu feed para trazer bocadinho de cor e boas energias a esta semana. Na verdade sou eu que também preciso deste mantra porque não sei como é que vou sobreviver a esta semana caótica", começou por escrever, detalhando depois tudo o que preenche a sua agenda esta semana.

"Temos viagem para Cabo Verde no final da semana (e tudo o que isso implica: organização como líderes de viagem, malas etc), shooting da minha marca e de um projeto surpresa (sendo que sou eu que organizo tudo desde as peças estarem perfeitas, modelos, make e cabelos, estúdio, fotógrafo, videógrafo, por aí..), ida a um programa de tv com uma amiga e médica que adoro, ida a um podcast que adoro, terminar as peças de cerâmica no ateliê, cabeleireiro para estar impecável no shooting, consultas minhas e do Vasco, tentar manter os meus hábitos (terapia, treinos, pilates, tentar dormir 8h, comer bem…), ser mãe, mulher, filha, dona de casa… Fora conteúdos para gravar editar e planear.. fiquei cansada só de escrever! Por outro lado ajudou-me a clarificar tudo! E eu amo o que faço, mas há semanas em que gostava de me clonar", concluiu

