Sandra Silva usou a sua conta no Instagram para abordar um tema importante, a saúde mental. A influenciadora digital falou abertamente sobre a sua luta contra a ansiedade e de como as sessões de terapia a têm ajudado.

"Depois da minha sessão de terapia hoje, vou abrir-me um bocadinho contigo e falar de um tema que mexe muito comigo diariamente. A ansiedade. As crises. Os choros. A terapia e como pedir ajuda me salvou e salva", começou por escrever.

"Comecei a fazer terapia há uns anos porque queria ter essa experiência, queria conhecer-me melhor, explorar esse lado, principalmente antes de ser mãe. Depois dos confinamentos, em que me tinha sentido ansiosa às vezes, pensei que era o momento ideal. Isto em 2020/2021. Desde aí não parei. E estou feliz com a Sandra que começava as sessões naquela altura, sem saber o que estava lá a fazer e a Sandra de hoje. Ainda é um processo, mas sinto que está a acontecer", continuou, revelando que fez terapia durante e após a gravidez e que, mais tarde, começou a sentir-se mais ansiosa.

"A terapia salvou-me. (...) Percebi o que sentia, não engoli, verbalizei, identifiquei a minha necessidade e consegui fazer o que precisava. Pedir ajuda e ter momentos sozinha. Desta vez consegui evitar uma crise de ansiedade e não tratei mal ninguém (coisa que acontecia muitas vezes antes). Nem sempre é assim mas nestes dias foi e estou orgulhosa. A minha psicóloga disse que estava feliz por mim e eu respondi 'também estou muito feliz por estar a dizer e sentir isto'", concluiu.

