Sandra Silva assinalou o Dia do Pai de forma original. Na sua conta no Instagram, a influenciadora digital partilhou uma extensa carta carinhosa escrita em nome do filho, Vasco, de dois anos, dedicada ao pai.

Leia abaixo na íntegra, "uma carta do Vasco para o pai".

"Olá pai,

Quero dizer-te que és o melhor pai que eu podia ter. Eu e a minha mãe escolhemos-te e não podíamos ter feito melhor escolha. Obrigado por cuidares de mim desde o primeiro segundo da minha vida. Obrigado por me aqueceres num pele a pele que só nós sabemos o bem que fez aos dois. Obrigado por todo o colo, todos os beijinhos e todas as vezes que dizes que me amas. Obrigada por brincares comigo, por fazeres comida para mim, por passeares comigo e por dares o melhor de ti todos os dias. Obrigado por todas as vezes em que me deste o teu dedo para eu me acalmar, por todos os 'shhhh' que fizeste horas seguidas, por todas as madrugadas que passámos juntos e por todos os momentos em que só me sentia confortável se estivesse no sling colado a ti.

Obrigado por todas as vezes que disseste à mamã para ir trabalhar descansada que ficavas comigo, mesmo não sabendo bem como ia correr. Esses momentos foram e são muito especiais para a nossa relação.

Não gosto muito de tomar banho, mas gosto muito mais quando é contigo. Obrigado por todas as vezes em que escolhi que fosse a mãe a adormecer-me, aqui entre nós sabemos que se tivesses maminhas também te escolhia a ti.

Obrigado por me respeitares, por me deixares arriscar em segurança, por não me obrigares a comer e por me ensinares limites de forma respeitosa. Obrigado por não 'panicares' tanto quanto a mãe e por seres a figura que consegue equilibrar os ânimos nos momentos em que acontece alguma coisa comigo.

Obrigado por tentares fazer diferente, obrigado por todas as vezes em que deitei comida para o chão porque para mim estava a brincar e não te chateaste comigo. Obrigado por estares a curar a tua criança interior.

Obrigado por fazeres de mim e da nossa família uma prioridade. Obrigado por cuidares de mim e por cuidares da minha mamã. Se tivesse que voltar a escolher, escolhia-te a ti mil vezes. Apesar de dizerem que os bebés não se lembram de nada, eu tenho a certeza de que nunca me vou esquecer do que fazes e do que és para mim. Obrigado por SERES PAI e por seres equipa com a mãe. Amo-te, pai João | 'Queres brincar comigo?'"

