Sandra Silva vive dias felizes em família.

O filho da influenciadora digital, Vasco, comemorou o seu segundo aniversário no passado dia 5 de fevereiro e, desde então, Sandra tem partilhado algumas fotografias da festa do menino na sua conta no Instagram.

"Registos felizes da festa de dois anos do Vasco! Estou a morrer com estas fotografias. E são mais de 100 por isso não vou ficar por aqui…", escreveu na legenda das fotos, que pode ver na publicação abaixo.