Salvador Sobral foi destaque na imprensa espanhola. O cantor vai participar no Festival Internacional Canarias Jazz&Más, atuando esta quarta-feira, dia 12 de julho, no Teatro Leal de La Laguna, e quinta-feira, dia 13, no Teatro Pérez Galdós, em Las Palmas.

Por esse motivo, a revista Hola! recordou um pouco do percurso do cantor, tanto pessoal como profissional, referindo o dia em que venceu o Festival Eurovisão da Canção, em 2017, com o tema 'Amar Pelos Dois', falando ainda da grande mudança que o artista teve na sua vida, ao sujeitar-se a um transplante de coração, aos 28 anos, uma intervenção cirúrgica que foi bem-sucedida.

O artigo menciona ainda o casamento do cantor com a atriz belga Jenna Thiam, com quem tem uma filha, Aïda.

Leia Também: Marisa Liz despede-se do 'The Voice' "com um aperto no coração"