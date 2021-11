Salma Hayek, de 55 anos, foi este sábado, dia 20 de novembro, homenageada com uma estrela com o seu nome no Passeio da Fama de Hollywood.

A atriz contou com a presença do marido, François-Henri Pinault, e da sua filha, Valentina, de 14 anos, neste momento emotivo e especial.

Salma Hayek dedicou esta homenagem a todos os fãs que a têm acompanhado ao longo da sua carreira cinematográfica e que lhe permitiram realizar o sonho de ter sucesso no cinema americano.

Leia Também: Famosos apelam por ajuda urgente a irmãos sem pais que vivem em "barraca"