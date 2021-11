Carmen Garcia, autora do blog Mãe Imperfeita, usou a sua conta oficial de Instagram para nas últimas horas lançar um apelo urgente que tem em vista ajudar uma família de irmãos que vive com enormes dificuldades.

Tatiana, de 22 anos, é a responsável por quatro irmãos menores, um deles uma menina com trissomia 21 e que sofre de incontinência fecal por ter nascido sem reto. Os pais morreram, a mãe por doença oncológica, o pai perdeu a vida há vários anos.

"Com 600€ por mês a Tatiana, que é uma cuidadora de mão cheia, não consegue sustentar quatro pessoas e pagar uma renda. E é por isso que vivem numa verdadeira barraca como vos mostro nas imagens", pode ler-se na publicação de 'A Mãe Imperfeita', que está a ser partilhada por várias figuras públicas.

Tânia Ribas de Oliveira juntou-se a este apelo, que tem em vista encontrar donativos para comprar e reconstruir a casa onde vivem estes irmãos.

"A Tatiana tem 22 anos, a mãe faleceu, o pai também e ela quem cuida dos quatro irmãos menores, um com deficiência. Guardo as palavras que ouvi 'custa muito porque ninguém ajuda'. A Tatiana desdobra-se para fazer face a tudo e precisa da ajuda. Peço que leiam o texto da 'Mãe Imperfeita' e, se puderem, ajudem. Juntos vamos conseguir dar uma casa a estes irmãos, vítimas de uma vida que nunca escolheram", apela a apresentadora, lembrando o NIB para onde devem ser feitas as doações: PT50 001000005992098000148.

Também Madalena Abecasis quis unir-se a esta causa, eis o apelo da digital influencer:

