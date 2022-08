Se Andreia Rodrigues tem dado que falar pelo visual que escolheu para se apresentar na Festa de Verão da SIC, Diana Chaves não ficou atrás.

A apresentadora do 'Casa Feliz' optou por um vestido comprido brilhante com uma faixa preta a atravessar a barriga. A peça encontra-se à venda por cerca de 1245 euros (1050 libras) no site do estilista David Koma.

Diana Chaves utilizou ainda roupa interior preta que tira partido da transparência do vestido e calçou umas sandálias de salto alto, também elas de cor preta.

Leia Também: Os looks que marcaram a Festa de Verão da SIC