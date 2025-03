Diana Chaves é a protagonista da rubrica 'Look da Semana'. Os visuais usados pela apresentadora em 'Casados à Primeira Vista' são sempre uma inspiração para as espetadoras e há novos 'modelitos' para analisar, já que o programa da SIC voltou à antena no último domingo (9 de março).

Destacamos o vestido comprido de cor beringela que Diana usou no casamento de Isa e Domingos.

Trata-se de uma peça fluida, com mangas volumosas e um detalhe de aplicação com brilhantes na zona do decote - três aberturas 'fechadas' com aplicação de brilhantes.

A peça é da autoria de Rafael Urquizar, criador de alta costura para noivas em Málaga e Sevilha. No site oficial da marca, o vestido encontra-se à venda por 2.300 euros.

O look de Diana Chaves foi mostrado ao pormenor nas redes sociais da SIC, onde é possível perceber que dividiu opiniões. Enquanto uns elogiam a peça, outros consideraram que "é horrível".

"A Diana é muito bonita e elegante e esse vestido não a favorece", apontou uma fã. "Este vestido parece um saco" ou "muito má escolha para este vestido, parecia estar dentro de um saco", foram outras das opiniões.

Entre os elogios destacam-se os seguintes: "Diana está linda, um vestido simples mas maravilhoso"; "adoro este vestido".

