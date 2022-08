O Cuá Cuá Club em Almancil, no Algarve, abriu portas a várias caras bem conhecidas para a Festa de Verão da SIC.

A estação transmitiu durante pouco mais de uma hora o que aconteceu no evento, uma emissão que contou com vários apresentadores, tais como João Paulo Sousa, Iva Lamarão, Carolina Patrocínio e Cláudia Borges.

Da lista dos visuais mais comentados nas redes sociais estão os de Diana Chaves, Cláudia Vieira e Andreia Rodrigues, todas elas com looks que encaixam na perfeição com esta estação do ano.

Abaixo, deixamos-lhe fotografias dos visuais que deram mais nas vistas.

Com um longo vestido com alguma transparência, Diana Chaves deu que falar pela ousadia e criatividade. O penteado da apresentadora, no entanto, não reuniu consenso nas redes sociais.

Cláudia Vieira optou por um longo vestido branco com um padrão azul que é fácil associar ao verão. O bronze da apresentadora também não passou despercebido.

De preto e com uma bolsa a completar o look, Andreia Rodrigues escolheu um vestido jovem, que fez acompanhar de umas sandálias verdes.

João Paulo Sousa 'espalhou' elegância com um 'smoking' rosa.

Carolina Patrocínio apresentou-se com dois visuais diferentes na festa. O primeiro trata-se de um conjunto verde onde é possível ver a barriga e o segundo, totalmente branco, foi o que utilizou durante a condução da emissão transmitida pelo canal.

Jani Gabriel escolheu para a ocasião um conjunto branco que evidenciou o seu o bronze. Os brincos, de grandes dimensões, complementaram o visual.

Iva Lamarão surgiu com um vestido amarelo esverdeado com muito brilho e um pequeno decote.

Cláudia Borges optou por um curto vestido branco que deixou as costas completamente descobertas. Uma longa trança foi a escolha da apresentadora.

De cor de rosa e com mangas compridas, assim se apresentou Sofia Arruda.

Renato Godinho vestiu uma camisa florida muito descontraída, que acompanhou com umas calças azuis e ténis brancos.

