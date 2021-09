Os fãs mais atentos certamente notaram que Bárbara Bandeira, IRMA e Bárbara Tinoco usaram recentemente uma peça roupa igual e que deixou as três absolutamente rendidas.

Falamos de um casaco biker, preto e com mangas caídas ao estilo estrela de rock and roll.

Trata-se de uma peça da marca The Fire & The Freaks, que está a seduzir as celebridades nacionais e a ditar tendências.

No site da marca, que convida todas as mulheres a procurar o seu lado freak e incendiário, o casaco em questão encontra-se à venda pelo valor de 300 euros.

The Fire & The Freaks oferece nas suas coleções "não apenas roupa, mas um estilo de vida". Moda disruptiva, peças arrojadas e uma coleção autobiográfica cheia de liberdade, energia e ousadia é o que promete a marca que conquistou as famosas portuguesas.

