Depois de ter lançado recentemente o novo single, 'Dia Mau', Tomás Adrião - que venceu a 5.ª edição do 'The Voice Portugal' - é hoje o nome que preenche a rubrica 'Quem Diria' do Fama ao Minuto.

1 - Que pessoa convidaria para um jantar a dois? Ando a ouvir muito Angèle, é uma cantora francesa que admiro imenso e quem não me importaria nada de convidar para um jantar a dois. 2 - Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria? O que me vem logo à cabeça é uma guitarra. Apesar de saber que numa ilha deserta não me ia dar muito jeito… mas prefiro levar do que não levar. 3 - Qual o seu maior 'guilty pleasure'? Ok. Esta é fácil. "Na minha cama com ela" da Mónica Sintra. Bela canção. 4 - Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau? Quando estava a gravar o meu videoclipe para este novo Single o 'Dia Mau' pensei nesta resposta de alguma forma, porque a meio das gravações começou a chover e tivemos de parar. Mas depois encomendámos uma pizza e tudo pareceu ficar melhor. Por isso diria pizza. 5 - Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo? O senhor que faz a manutenção ao elevador em questão… 6 - Qual a sua mania mais estranha? Talvez seja a minha insistência em só utilizar meias brancas. 7 - A sua viagem de sonho, qual é? Gostava muito de um dia ir a Itália. 8 - Qual o seu ano 'horribilis', aquele a que não queria mesmo voltar? 2020. Uma vez bastou. 9 - Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos... Qual é o seu? Gosto imenso de cozinhar, não sei se sou tão bom assim para lhe chamar de talento, mas gosto dos pratos que faço. 10 - Qual o cheiro de infância que recorda até hoje? O cheiro da minha casa, de quando chegava das férias de verão. Leia Também: Saiba 10 coisas num minuto sobre... Sofia Barbosa