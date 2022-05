1. Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

Convidaria o Manuel Luís Goucha, ainda não fui entrevistada por ele, ainda não o conheci. Ou então, convidaria a Joana Marques, que faz o ‘Extremamente Desagradável’, adorava também jantar com ela.

2. Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Um isqueiro.

3. Qual o seu maior guilty pleasure?

Ler caixas de comentário de notícias, sou essa pessoa. Desde notícias sobre a guerra até aquelas que dizem que alguém foi comprar uns sapatos novos. Fico colada a ler as caixas de comentários, quanto pior aquilo é mais eu fico colada a pensar: como é que isto é possível? E porque é que estou a ler e continuo?

4. Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Arroz branco com atum e cebola. É a minha comida quando não tenho nada para comer, faço a qualquer hora.

5. Ficou presa no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Maria Vieira.

6. Qual a sua mania mais estranha?

Não tenho assim nada… A única coisa é quando estou para estrear um espetáculo de teatro, não gosto que me digam boa sorte. A pessoa a voltar atrás e dizer boa merda, porque é o que se diz. Isso é mesmo aquela coisa sagrada para mim, ninguém me diga boa sorte.

7. A sua viagem de sonho, qual é?

A minha viagem de sonho sempre foi ir a Nova Iorque, depois fui e afinal não foi assim tão incrível como achava que era. Neste momento, a minha viagem de sonho é ir à Ásia, nunca fui e quero muito conhecer.

8. Qual o filme da sua vida?

'Magnólia', sempre foi e acho que vai continuar a ser.

9. Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos... Qual é o seu?

Não tenho talento secreto, adorava mas não tenho. O meu talento secreto é não ter um talento secreto.

10. Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

O cheiro que recordo e que adoro é o cheiro de cave. Os meus avós tinham uma cave e aquele cheiro de fechado, que normalmente as pessoas odeiam, adoro esse cheiro. É um cheiro que ficou na memória, descer as escadas do prédio e ir com o meu avô à cave… E é um cheiro que gosto.