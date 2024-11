Filipa Nascimento é mãe de primeira viagem e tem na filha Amélia, de dois anos, um orgulho desmedido. À parte da maternidade, a atriz sonha alto no que diz respeito à carreira e confessa, ao Fama ao Minuto, desejar que no próximo ano consiga dar um importante passo.

Aos 29 anos, Filipa tem um desafio em mãos já que a menina está na fase "dos terríveis dois" e tem "uma personalidade muito vincada, quando é 'não' é 'não'. É muito difícil dar-lhe a volta, é um exercício diário, no entanto tenho tanta coisa boa, tem mais coisas boas do que negativas, portanto eu digo que são os 'maravilhosos dois'."

Para a atriz é sem dúvida uma fase encantadora, pois Amélia "já se consegue exprimir, já consigo ter conversas com ela, rio-me imenso, faz-me companhia", revela.

Fazendo um balanço deste ano, Filipa confessa que foi "muito positivo a nível profissional" mas espera que o próximo "seja ainda mais aliciante".

A atriz garantiu não ter nenhum trabalho agendado mas vai "manifestar [para o universo] para que no próximo ano possa ter uma personagem com bastante incidência, que me dê alguns desafios [...] que me faça ficar nervosa, que me faça ir à procura de coisas, isso para mim já é importante."

Mas os desejos para o próximo ano não se ficam por aqui. A atriz revelou que um dos maiores desejos para 2025 é "conseguir internacionalizar o meu percurso. [...] Fico muito contente sempre que algum colega nosso consegue dar o pezinho lá fora, porque isso significa que é mais fácil para os que ainda não o fizeram e está a mostrar que Portugal tem muito talento e eu fico muito orgulhosa", concluiu Filipa.

Leia Também: Rita Pereira fala de parto de "três minutos" e da nova dinâmica familiar