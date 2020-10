1. Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

Confesso que gostava muito de jantar com alguém que admiro muito, o Rui Unas. Um jantar assim de homens, a dois, com boa conversa à mistura. Acho que iria ser incrível, até mesmo para ter conhecimento do percurso do Rui, que é um percurso que admiro.

2. Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Se fosse verão, escolhia um creme protetor.

3. Qual o seu maior 'guilty pleasure'?

Gelados da Häagen-Dazs, aqueles gelados de boião. Sou capaz de em menos de uma hora comer aquilo tudo.

4. Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Isso é fácil, para além do gelado… as pipocas.

5. Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Não queria o [Donald] Trump, de todo.

6. Qual a sua mania mais estranha?

Gosto de, em sistema quase obsessivo-compulsivo, limpar aquilo que muitas vezes já está limpo.

7. A sua viagem de sonho, qual é?

Neste momento, seria Austrália.

8. Qual o seu ano 'horribilis', aquele a que não queria mesmo voltar?

2020 ainda não terminou, pois não? Não gostava de voltar a este [risos]. Mas também não gostava de voltar a 2010.

9. Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos. Qual é o seu?

Dizem que sei pintar muito bem. Só que não é pintar paredes, por isso não posso usar esse talento no 'Querido Mudei a Casa'.

10. Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

Muitas vezes uma mistura dos cozinhados da minha avó com um cheiro muito característico da casa dela.

