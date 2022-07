1. Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

Vou fintar o óbvio, a minha noiva, que vai entender, mas convidava o Big Brother. Tenho saudades dele, senti-me muito apoiado e acarinhado por aquele homem-mistério. Sinto falta, às vezes, dos seus sábios conselhos.

2. Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Uma cana de pesca. Uma das coisas que mais gosto na vida é o contacto com a natureza, sinto uma ligação enorme quando faço pesca ou caça submarina, com o alimento que a seguir irei comer.

3. Qual o seu maior 'guilty pleasure'?

Seguir o Instagram do Mc Gregor.

4. Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Bacalhau à brás, um excelente bacalhau à brás super cremoso.

5. Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Vladimir Putin. Mas, por outro lado, se ele estivesse preso comigo no elevador acabaria a guerra.

6. Qual a sua mania mais estranha?

Nas bancadas da cozinha de trabalho, tenho de ter as colheres de serviço separadas por tamanho, maiores atrás e menores à frente, e todas viradas para o mesmo lado.

7. A sua viagem de sonho, qual é?

Japão, mais propriamente a cidade de Kyoto. Adoro a gastronomia e a ligação e respeito que têm pelos produtos.

8. Qual o filme ou música da sua vida?

Ferro gaita - 'Rei Di Tabanka', uma música que me faz viajar aos meus tempos de infância, momentos esses que me marcaram pela forte ligação com a minha família.

9. Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos... Qual é o seu?

Sou hiper-mega-rápido a fazer trouxas de massa filó.

10. Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

O cheiro da sopa de cabidela da minha avó que fez em 1997, em Cabo Verde.

