Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

O meu marido.

Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Não escolheria um objeto, mas sim uma pessoa. Poderia ser qualquer uma das que mais amo na vida.

Qual o seu maior 'guilty pleasure'?

Podia dizer aqui que o meu maior guilty pleasure é comer um bolo cheio de açúcar. Mas não. O meu maior guilty pleasure é dar chapadas de luva branca a quem tenta fazer-me mal ou prejudicar-me de alguma forma. Isso dá-me mesmo prazer.

Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Qualquer uma, desde que eu a faça com amor para partilhar com a minha família.

Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Não queria estar com uma pessoa que entrasse em pânico, porque provavelmente ela começaria a hiperventilar e gastaria o pouco oxigénio daquele espaço, num abrir e fechar de olhos.

Qual a sua mania mais estranha?

Essa só posso contar ao meu marido...[risos]

A sua viagem de sonho, qual é?

Já viajei pelo mundo inteiro, por isso, gostava mesmo era de ir à Lua, se fosse possível! De resto, sou uma cidadã do mundo. Gosto de estar onde me queiram e onde me façam sentir bem.

Qual o filme/ou música da sua vida?

Filme: 'A Cor Púrpura', com a Whoopi Goldberg.

Música: gosto muito de Lenny Kravitz e talvez escolha a música 'I Belong to You'.

Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos... Qual é o seu?

A cozinha. Aliás, um dia hei de tirar um curso de culinária, para levar esta arte mais a sério.

Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

O cheiro da terra molhada, quando chove, nos trópicos.