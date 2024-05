Sabrina Carpenter deu uma entrevista recente na qual foi questionada sobre qual era o seu 'tipo de homem'.

A cantora, de 25 anos, que atualmente namora com o ator Barry Keoghan, de 31, revelou à Cosmopolitan que não se sente atraída por um tipo específico.

"Ao contrário da opinião popular, não acho que tenha um tipo. Mas a internet adora colocar fotos [minhas] ao lado de homens que têm a mesma cor de cabelo", afirmou, confessando que se sente "atraída por muitas coisas", inclusive por pessoas que estão "em contacto com as suas emoções".

"Sinto-me super atraída por muitas coisas que procuro nos amigos, porque quero estar com alguém que se torne num dos meus melhores amigos. Portanto, muita energia, humor e ser genuíno. Sempre direi que me conecto mais com pessoas que estão em contacto com as suas emoções", concluiu a artista.

