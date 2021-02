Provavelmente já se cruzou com as várias fotografias que Fátima Lopes vai partilhado nas suas redes sociais do seu fiel 'cãopanheiro', o Browni, mas sabia que ele também tem a sua própria conta de Instagram?

A conta @brownielopes, que pertence a "Brownie Manuel", foi criada em abril de 2020 e desde então tem somado seguidores.

Atualmente, o cão de Fátima Lopes conta com 6.498 seguidores.

Nesta página, Brownie partilha as suas aventuras em família e as melhores fotografias tiradas pelos donos.

Espreite aqui a página.

