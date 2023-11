É mesmo Zé Lopes que está nesta fotografia!

O repórter da TVI fez questão de também ele assinalar o Dia Mundial da Televisão, tendo decidido fazê-lo com três fotografias da sua infância, altura em que já sabia que era na 'caixa mágica' que queria trabalhar.

"Foi mais ou menos com esta idade que tive a certeza que a televisão faria parte do meu futuro. Aliás, nesta altura já fazia. Passaram-se 15 anos, tornei-me adulto, formei-me em comunicação e hoje tenho o privilégio de viver o meu maior sonho diariamente. Que sorte a minha! Claro que no caminho que escolhi há lugar para muita incerteza e alguma frustração, mas a vontade de fazer mais e melhor supera qualquer dúvida que possa surgir", começou por escrever Zé, num longo texto.

De seguida, o comunicador deixou alguns agradecimentos: "Neste dia, mais do que nunca, é importante agradecer ao público que me acompanha… porque sem espectadores não há televisão. Obrigado por me darem a oportunidade de ser como sou, alheio aos julgamentos. Obrigado por me permitirem errar e aprender com os erros. Obrigado, acima de tudo, por me deixarem crescer na vossa companhia. Já fiz muitos projetos e desempenhei inúmeras funções que me desafiaram, mas acredito que o melhor é sempre o que ainda está por vir. E que seja bom. Estou de braços abertos para o futuro".

"Feliz Dia Mundial da Televisão, ou como lhe prefiro chamar, feliz dia do meu maior sonho. P.S.: Avó, eu disse-te que um dia estaria ao pé do Goucha. Espero que, estejas onde estiveres, olhes orgulhosa para mim", concluiu.

