Ryan Reynolds e Rob McElhenney, de quem é grande amigo, fizeram uma aposta e Ryan perdeu. A consequência? Fazer uma colonoscopia.

O momento está retratado num vídeo que foi tornado público esta semana.

No início do vídeo, McElhenney revela que foi desafiado a aprender a falar galês no ano passado, algo que conseguiu.

O desafio surge no âmbito de uma parceria dos dois artistas com a Colorectal Cancer Alliance e a Lead From Behind, associações que pretendem alertar para a importância da prevenção contra o cancro do cólon.

Foi através do procedimento de rotina, que deve começar a ser feito a partir dos 45 anos, que Reynolds descobriu que tinha um pólipo, tendo o mesmo sido removido. Por seu turno, a McElhenney foram retirados três.

"É por isso que as pessoas precisam de fazer isto. É mesmo necessário. Isto salva vidas. É tão simples como isso", notou o médico.

Veja o vídeo:

