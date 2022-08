Ryan Reynolds decidiu em fevereiro do ano passado que estava na hora de ser mais do que um ator e surpreendeu tudo e todos (incluindo a própria mulher) ao comprar o clube de futebol Wrexham AFC, que joga atualmente na quinta divisão do Campeonato Inglês de Futebol.

Durante a presença no programa Jimmy Kimmel Live nesta terça-feira, dia 9 de agosto, Reynolds revelou que a esposa Blake Lively não queria que ele fizesse esse investimento, embora ele já o tivesse feito sem lhe ter dito antes.

Sobre a reação de Lively quando descobriu que o companheiro havia comprado parte do clube de futebol galês, o ator de 45 anos confessou que esta não foi nada positiva. "Ainda estamos a trabalhar nisso", respondeu.