"Desculpem, desculpem e desculpem a todos o dia de ontem [dia 1 de agosto]". Foi com estas palavras que Ruth Marlene deu início a uma publicação que fez esta segunda-feira, 2 de agosto, na sua página de Instagram, onde fala sobre o 'Somos Portugal'.

A cantora foi uma das artistas convidadas do programa da TVI, no domingo, e sentiu-se mal, tendo sido 'obrigada' a retirar-se para o camarim.

"Desculpem as fotografias que não consegui tirar, os autógrafos que não consegui dar. Desculpem mas não me estava a sentir nada bem, e depois desta fase complicada preferi retirar-me para os camarins e descansar", acrescentou, recordando os dias em que esteve infetado com Covid-19.

"Mas não pensem que não recebi o vosso carinho. Obrigada pelos aplausos e pelo vosso carinho que transbordava para fora das vossas máscaras. Obrigada Mortágua, foram únicos. Não me esqueci de vocês e da próxima prometo já estar a 100% para vos retribuir todo o vosso amor. Estamos juntos", rematou.

