Depois de ter precisado de ser assistida no hospital devido a sintomas fortes da Covid-19, Ruth Marlene viveu um novo susto relacionado com a doença. A irmã da cantora, Jéssica Portugal, que também está infetada, desmaiou na casa de banho.

O episódio, que acabou por não passar de um grande susto, foi relatado por Ruth nas suas redes sociais.

"Hoje é o oitavo dia e já me sinto um bocadinho melhor. Saí do hospital de manhã. Entretanto, hoje, é a minha irmã que se sente pior", começa por contar.

"[A minha irmã] Desmaiou na casa de banho. Foi à casa de banho e caiu assim dura no chão. Foi um susto horrível, mas está tudo bem", relata, dando conta de que o desmaio se deveu ao facto de Jéssica, também ela cantora, estar com a tensão demasiado baixa - um sintoma que também afetou Ruth.

Procurando descansar os fãs, o seu testemunho termina com a garantia que as duas irmãs estão ambas "a recuperar".

Recorde-se que também as filhas da interprete de 'A Moda do Pisca Pisca', Luana, de cinco anos, e Morgana, de sete, estão infetadas com a Covid-19. Os pais de Ruth e Jéssica foram igualmente diagnosticados com a Covid-19 e precisaram mesmo de ser internados.

