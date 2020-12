A proximidade entre Carolina Deslandes e Miguel Cristovinho tem gerado burburinho nas redes sociais, onde crescem rumores sobre um possível romance entre ambos. Especulação que ganhou força com uma publicação do cantor na qual aparece em palco com a artista num mini concerto que tomou lugar na noite desta segunda-feira.

"Os meus preferidos", escreveu uma fã. "Definição de amor: para mim é esta foto", disse ainda outra seguidora.

A estas reações juntou-se ainda, na caixa de comentários, uma onda de corações vermelhos.

Vale recordar que os dois artistas colocaram um ponto final nas relações de longa data este ano. Miguel Cristovinho anunciou o divórcio de Mia Rose, de quem tem um filho, no início de julho. Dois meses depois, Carolina Deslandes tornou pública a separação de Diogo Clemente, pai dos seus três filhos.

