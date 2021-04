Rui Unas conversava com Mafalda de Castro num dos recentes episódios do podcast 'Maluco Beleza' quando confessou ter feito um casting para ser repórter da primeira edição do 'Big Brother'.

Na época, o apresentador e humorista foi escolhido para fazer o papel que depois foi ocupado por Pedro Miguel Ramos.

"Fiz o casting para fazer o papel de Pedro Miguel Ramos. Eu é que disse que não", começa por contar, revelando em seguida o que o levou a negar a proposta da TVI.

"Passei, fui escolhido para estar ao lado da Teresa Guilherme e depois disse que não porque ia fazer o 'Curto Circuito'", explica, por fim.

