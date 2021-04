Mafalda de Castro esteve recentemente no podcast 'Maluco Beleza' para uma entrevista reveladora com o icónico Rui Unas.

Dona de uma carreira ainda curta no panorama televisivo, Mafalda foi convidada a explicar que imagem quis passar nos seus primeiros trabalhos e de que forma esperava conseguir o seu cunho pessoal.

"Sei o que eu não quero fazer em televisão. Eu não queria ser a gaja boa, não queria ser a gaja gira", diz, confessando que no primeiro projeto, enquanto repórter do 'The Voice', achou que teria de se esforçar o dobro para não parecer apenas uma mulher bonita. Com o passar do tempo, Mafalda garante que ganhou confiança.

Recentemente, Mafalda de Castro deu cartas como apresentadora do 'Diário' de 'Big Brother', e este foi outro dos temas abordados nesta conversa.

A comunicadora foi convidada a explicar o motivo pelo qual aceitou ser apresentadora de um reality show apesar da conotação negativa a que estes estiveram associados nos últimos anos.

"Eu sempre vi reality shows, adoro mesmo", reagiu Mafalda, garantindo que não se importou com o que poderiam pensar e que adorou desde o primeiro dia fazer parte do projeto. Ainda assim, a apresentadora confessa: "Perdi marcas por fazer 'Big Brother,' perdi trabalho".

Terminado este projeto, que teve muito mais pontos positivos do que negativos, até porque Mafalda "ganhou uma exposição que não tinha", a comunicadora mostra-se confiante em relação ao seu futuro no canal e diz ter a certeza de que novos desafios podem surgir em breve.

