Rui Unas esteve recentemente à conversa com António Sala para o seu podcast - 'Maluco Beleza'. Destacando precisamente este momento, o comunicador e ator partilhou nas redes sociais um vídeo onde é elogiado pelo convidado.

"Da sua geração, para mim, é das pessoas mais talentosas. É dono de uma voz fantástica, como ator é extraordinário […], para além de ser um excelente comunicador e de ser uma coisa que eu gosto muito: um excelente conversador. Sabe ouvir, sabe perguntar e sabe bailar ao sabor das conversas e isso é difícil hoje em dia porque as pessoas estão muito formatadas", notou António Sala.

Não ficando indiferente a tais palavras, Unas escreveu na legenda da publicação: "Há momentos que nos marcam porque surgem, parece, não por acaso... receber o António Sala no 'Maluco Beleza' foi muito, muito especial. Pela sua generosidade na partilha das histórias, pensamentos e emoções... no início do direto, diz-me isto... foi como receber um Globo de Ouro de 25 (26) anos de carreira. Ahhh, e mais importante, fica registado a minha cara de parvo a receber elogios".

