Rui Nabeiro morreu há precisamente um ano, a 19 de março de 2023, e este dia marcante não passou em branco.

Na sua página de Instagram, Dália Madruga - que está casada com Marcos Tenório Bastinhas, neto do fundador da Delta - recordou várias imagens do empresário e escreveu: "Um ano".

Após a partilha, foram várias as carinhosas reações que recebeu na caixa de comentários.

Leia Também: Dália Madruga mostra foto do filho mais novo: "Fez de filho único"