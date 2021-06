Esta segunda-feira, dia 31, Manuel Moreira esteve à conversa com Júlia Pinheiro no seu programa da SIC. O tema esteve relacionado com o vídeo ofensivo que o ator recebeu nas redes sociais, o qual decidiu expor na sua conta de Instagram.

Depois de ter chamado a atenção para o problema do bullying, eis que o artista acabou por receber uma mensagem do amigo Rui Maria Pêgo.

"O bullying não faz sentido, não tem uma métrica, não é violência perante aquilo que o outro é, não precisa de uma justificação, precisa só de acabar", começa por dizer.

"Fica debaixo da pele, queima-nos a esperança, tolhe-nos os sentidos, dificulta a possibilidade de criarmos uma vida nova. Isso aconteceu ao longo da minha adolescência", confessa.

"Temos de parar, pensar que todos nós merecemos ser exatamente aquilo que queremos ser. Só se começarmos a dar as mãos e impedir que o bullying ganhe força é que conseguimos fazer a diferença", conclui.

