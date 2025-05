Rui Maria Pêgo foi tio no passado dia 2 de maio. A pequena Pilar é fruto da relação da sua irmã Matilde com Hugo, tal como referiu Júlia Pinheiro nas redes sociais.

Em jeito de trocadilho com o dia das eleições legislativas, que ocorreram no passado domingo, o radialista partilhou uma foto com a bebé ao colo e escreveu como legenda da publicação: "Maioria absoluta. Nada temam. Nenhuma noite é eterna. Nasce sempre o novo".

"Tio babado"; Foi a publicação mais linda que vi hoje" e ainda: "E que assim seja. Que a esperança seja sempre renovada" são alguns dos comentários deixados na publicação.