Manuel Moreira deu que falar recentemente depois de expor um vídeo com ofensas homofóbicas que recebeu na sua conta de Instagram. Esta segunda-feira, dia 31 de maio, o ator esteve à conversa com Júlia Pinheiro onde recordou a situação e evidenciou a importância de existir uma maior reflexão sobre o problema do bullying.

"Há pessoas que não têm muita paciência para discutir isto, porque é uma coisa um bocado abstrata. É alguém que se meteu com alguém e isso resolve-se", começa por dizer, sublinhando que o seu caso acabou por materializar o problema.

"O que eu pensei foi: 'Isto é tão gráfico, estas pessoas estão a olhar para a câmara como se fosse nos meus olhos, a chamar-me nomes de forma tão gratuita e violenta, que se calhar seria útil que outras pessoas vissem isto'", recorda.

O artista refere que "o interesse era sensibilizar as pessoas" para este flagelo que afeta tantos jovens em idade escolar, numa fase particularmente desafiante do seu crescimento.

Aliás, Manuel explica que ele mesmo foi alvo de bullying na escola: "Não me queixava disto à minha mãe. Implicava eu verbalizar uma coisa que eu próprio nem sabia o que era. Há um padrão de impunidade muito grande. Estes miúdos também pensaram que não ia partilhar o vídeo nas minhas redes sociais".

Tendo já ultrapassado todas as ofensas, uma vez que um dos jovens enviou-lhe uma mensagem com um pedido de desculpas, o entrevistado conta que também conseguiu colocar de lado o que sofreu na adolescência. "Já perdoei alguns deles [das pessoas que o tratavam mal na escola] e felizmente há pessoas que crescem. É pena que no seu caminho já deixaram um rasto de trauma que para algumas pessoas é superável e para outras não".

