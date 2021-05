Esta terça-feira, dia 25 de maio, Manuel Moreira decidiu usar a sua conta de Instagram para expor publicamente um vídeo com insultos homofóbicos que recebeu através desta plataforma social. Depois da polémica gerada à volta do assunto, eis que o ator acabou por receber um pedido de desculpas por parte do jovem que enviou o referido vídeo.

"Manel, sou o Pedro, o dono da conta de Instagram de onde ontem foram enviadas as mensagens e os vídeos.

Em primeiro lugar, queria-te pedir desculpa pelo que disse no vídeo, pois não reflete de todo a pessoa que sou e os valores que sigo na minha vida.

Estou a estudar fora e vim passar uns dias a Portugal. Ontem fui beber uns copos com uns amigos e deu neste disparate. Quero que saibas que não fui eu que escrevi aquelas mensagens... mas independentemente de todos os contornos a realidade é que te ofendi e magoei.

Não há muita forma de concertar o que está feito, mas quero que saibas que estou mesmo muito arrependido e te peço as mais sinceras desculpas pelo sucedido.

Como imaginas serviu-me de lição e nunca mais se voltará a repetir. Já teria feito um pedido de desculpas público, mas neste momento tenho as minhas contas todas eliminadas. Espero que aceites o meu pedido de desculpas e obrigados por me ouvires. Um abraço", lê-se no pedido de desculpas.

Mensagem deixada por Manuel Moreira nas stories da sua conta de Instagram© Instagram - Manuel Moreira

Não deixando de comentar esta ação, o ator notou: "Recebi isto através de uma pessoa conhecida em comum com o dono da conta de onde vieram os insultos. A violência gratuita não é coisa que se relativize, mas um pedido de desculpas é sempre o primeiro passo e não seria honesto não o partilhar aqui. Espero que todos os envolvidos (não só o Pedro) cresçam e se tornem empáticos e que este episódio infeliz tenha servido um propósito maior".

