Rui Luís Brás esteve à conversa com Júlia Pinheiro no programa desta terça-feira, 30 de agosto, na SIC. O ator não conseguiu conter as lágrimas ao falar da história do filho, que adotou aos 12 anos de idade.

"Ele tem traumas enormes (…) coisas muito horríveis que nunca pensei que alguém pudesse fazer a outra pessoa", diz, não contendo as lágrimas.

"Tive medo de não estar à altura porque é um risco. Eu só quero que ele seja feliz, mas será que sou suficientemente forte para lamber as feridas e dar a estrutura que é preciso? É um trabalho paulatino, mas é o amor da minha vida", confessa.

Veja o momento:

