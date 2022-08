Depois de uma semana ausente do seu programa nas tardes da SIC, eis que Júlia Pinheiro está de volta. Esta segunda-feira, 29 de agosto, a apresentadora revelou o motivo que a obrigou a faltar, explicando que teve de ficar em repouso absoluto.

"Antes de mais quero agradecer a simpatia das pessoas que me enviaram muitas mensagens a desejar as minhas melhoras", começa por dizer.

"Tive aquilo que as pessoas conhecem como uma crise de cristais desalinhados. Tem a ver com os ouvidos, e quem já passou por isto sabe que é muito desagradável, altamente incapacitante e obriga-nos a uma imobilidade total. Não gostei nada disto, foi realmente muito difícil", confessa.

"Contudo, fui autorizada a estar aqui hoje", diz ainda, notando que se via impossibilitada de fazer movimentos muito bruscos com as mãos e a cabeça.

Veja o momento.

Leia Também: "Substituir pessoas insubstituíveis como a Júlia Pinheiro foi um desafio"