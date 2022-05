Ruby Barker está mais focada que nunca na sua saúde mental. A atriz da série ‘Bridgerton’, de 25 anos, fez ontem uma atualização do seu estado de saúde através de um vídeo que partilhou com seguidores da sua conta de Instagram.

A artista confessa que "andava mal há muito tempo", antes de receber o diagnóstico, o qual optou por não revelar.

"Estou melhor", garantiu. "Apenas queria ser honesta com toda a gente, tenho tido dificuldades", confessa.

"Portanto, agora estou no hospital, vou ter alta em breve e espero continuar a minha vida. Vou fazer uma pequena pausa por mim mesma", referiu.

"Quero encorajar outros, que estejam com dificuldades, para fazer esse favor por vocês mesmos. Façam uma pausa, parem de ser tão duros com vocês próprios. As pessoas costumavam dizer-me para não ser tão dura comigo mesma, e eu não sabia o que realmente isso queria dizer", continuou.

A atriz nota que a certa altura já "carregava o peso do mundo aos ombros".

"Agora, estou num ponto em que já tenho um diagnóstico, vou falar com vocês sobre isso noutra altura. Mas tenho o diagnóstico, estou a perdoar-me a mim mesma. Não podia continuar da mesma forma. Preciso de mudar e é isso que estou a tentar fazer", defende.

