O programa homónimo de Ellen DeGeneres chegou ao fim esta quinta-feira, 26 de maio, depois de 19 anos no ar.

No discurso final, Elle afirmou: "Isto foi como o início de um namoro e agora não é o fim do namoro. Vamos fazer uma pequena pausa. Podem ver outros programas agora".

"Há 20 anos, quando começámos, ninguém achou que ia funcionar. Não por ser um formato diferente, mas porque eu era diferente. [...] 20 anos depois cá estamos a celebrar esta maravilhosa jornada juntos", acrescentou.

Ellen frisou ainda que durante estas quase duas décadas muito mudou em televisão. Quando começou, lamentou, "não podia dizer a palavra gay" e hoje tem a felicidade de falar livremente sobre o seu casamento com Portia di Rossi.

O 'The Ellen DeGeneres Show' chega ao fim na sequência de uma polémica relacionada com os bastidores do programa. Sob anonimato, vários ex-funcionários acusaram a apresentadora e a produção de promoverem um ambiente tóxico para lá das câmaras.

