Ruben Rua está de novo em Ibiza, local onde tem passado muito tempo recentemente. Assinalando a viagem em causa, o apresentador, com recurso ao Instagram, falou sobre este destino e aproveitou para uma reflexão sobre a sua vida.

"Agradeço aos ventos da vida que me continuam a levar para Ibiza; um lugar de amor, experiências, crescimento pessoal e elevação de consciência; onde a liberdade guia o meu espírito. E porque é em total liberdade que realmente nos conseguimos expressar e descobrir, aqui consigo tornar-me na minha melhor e mais feliz versão. Mas se eu fluo como um rio, a vida flui em círculos. Círculos de equilibro, de contradição e perfeitamente paradoxais onde a felicidade só é possível quando a tristeza desempenha o seu papel", começou por escrever o apresentador

"E é neste texto onde experiencio gratidão através da reflexão que partilho, que quero pedir desculpa. Desculpa a todas as pessoas que posso ter magoado ao longo do meu caminho. Por não ser orgulhoso, nem ter nenhum problema em demonstrar as minhas emoções acredito que o fiz quase sempre no tempo e no espaço certos, ainda assim, tento agora compensar a distância da perfeição que nos caracteriza enquanto humanos. Especialmente no meu caso, pelo facto de quase tudo na minha vida se conseguir resumir a um momento, nem sempre ser de fácil entendimento principalmente por aqueles que me estão mais próximos e onde o amor é eterno dominador comum. A imagem que aqui partilho é de uma sessão de 'breathwork', sendo que durante a mesma, e enquanto exteriorizava alguma tristeza que ainda carrego em mim o pensamento de 'pedir desculpa' foi uma constante e a vontade em exteriorizá-lo uma certeza. A vida que temos hoje é uma hipótese para a evolução, e eu sinto este pedido de desculpas", concluiu Ruben. Veja abaixo a publicação.

