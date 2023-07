Ruben Rua parece não se importar com o aumento dos rumores sobre uma possível reconciliação com Malin Svensson, de quem se separou recentemente.

Depois de se ter mostrado ao lado da companheira a meio do mês passado, durante as suas férias em Ibiza, o apresentador da TVI voltou a partilhar uma fotografia com a modelo sueca nas stories do Instagram. A cumplicidade, uma vez mais, ficou em evidência.

No registo, Rua e Svensson surgem próximos e sorridentes, no interior do que parece ser uma discoteca. Veja abaixo.



© Instagram/Ruben Rua

