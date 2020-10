Estaria Cristina Ferreira ainda na SIC quando convidou Ruben Rua a apresentar o novo programa de entretenimento da TVI? A dúvida foi gerada pelo apresentador de televisão e modelo portuense de 33 anos no dia da estreia de "Dia de Cristina", a nova proposta televisiva da apresentadora de televisão, empresária e diretora de entretenimento e ficção da TVI. Na altura, o ex-modelo revelou que sabia que iria apresentar "VivaVida", que estreou no passado sábado, "desde a primeira semana de julho".

Só que, nessa altura, a nova acionista da Media Capital, que detém a TVI, ainda estava na SIC. "Recebi uma mensagem da Cristina no dia 27 de julho, reuni a 29. A Helena [Coelho, coapresentadora do formato] recebeu a mesma mensagem nesse dia. A esta distância, não tinha noção dos timings", justificou Ruben Rua em declarações à revista TvMais. "É fácil de provar", garante o ex-marido da atriz Sofia Ribeiro. "A SIC está absolutamente chocada e revoltada com a situação", garantiu fonte do canal de Paço de Arcos à publicação. "Cristina Ferreira confirmou, em direto, ter planeado no início de julho um programa para um canal concorrente, mais de duas semanas antes de rescindir", considera um colaborador da estação.

"Ela era apresentadora e consultora da direção da direção de programas e uma das figuras de proa da estação. Além de eticamente reprovável e um desrespeito para o público que a acompanhava na SIC, é seguramente uma gravíssima violação do contrato que a vinculava à estação", garante. "A Cristina só decidiu no dia 17 [de julho] a vinda para Queluz. Não poderia ter feito convites antes", afirmou uma fonte interna do canal de Queluz de Baixo à TvMais, corroborando a versão de Ruben Rua.