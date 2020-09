Era um sonho antigo e, nas atuais circunstâncias, não deixa de ter uma certa ironia. Cristina Ferreira iniciou, pouco depois das 10h00, o seu novo programa na TVI com a canção do genérico de uma das telenovelas da SIC. A fadista Mariza foi a primeira convidada de "Dia de Cristina" e interpretou "O melhor de mim", o tema de abertura de "Terra brava", atualmente em exibição no canal de Paço de Arcos, protagonizada por João Catarré, Mariana Monteiro, Maria João Luís e Renato Godinho.

"Esta canção apanhou-me nos momentos do turbilhão que vivi. Foi das que mais ouvi no meu carro [depois de sair da SIC]. É preciso perder para depois se ganhar", justificou a nova diretora de entretenimento do canal. Ter a popular fadista portuguesa num dos seus programas era outra pretensão. "Consegui, finalmente, ter-te cá! Há quantos anos é que já andávamos nisto?", perguntou Cristina Ferreira a Mariza, que agradeceu a oportunidade. "O melhor de ti ainda está para vir", elogiou a cantora.