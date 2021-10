"Sentiste ao longo da tua vida muito o preconceito?". Esta foi uma das perguntas que Maria Cerqueira Gomes fez a Ruben Rua no programa 'Conta-me', onde o colega e amigo decidiu abrir o seu coração.

"Muito e continuo a senti-lo. Acho que há muita gente que não sabe, muita gente que sabe e finge não saber, muita gente que não procura saber porque é mais fácil assumir que não tem ou não valorizar esse meu lado", lamentou Ruben.

"Toda a minha vida habituei-me, desde muito cedo, até mesmo aqui [TVI], com outras histórias, a ter que mostrar o meu valor mais do que os outros. De alguma forma as coisas chegavam, mas chegavam sempre tarde. Sempre aprendi a ter que me sacrificar muito por elas, a ter que demonstrar que merecia alguma coisa na minha vida", confessa ainda.

