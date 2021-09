Cristina Ferreira completou 44 anos de vida a 9 de setembro, data que foi assinalada com uma festa de aniversário única. A apresentadora juntou os amigos numa viagem à Madeira e celebrou o aniversário com um jantar memorável.

Para a ocasião, a diretora de ficção e entretenimento da TVI brilhou, literalmente, com um top arrojado de brilhantes, calças brancas e uns confortáveis ténis.

Tendo sido este um dos seus look que mais deu que falar, a apresentadora resolveu revelar todos os detalhes sobre a escolha de cada uma das peças.

"O top de brilhantes. Já o tinha em casa há algum tempo, à espera da ocasião especial. Quando pensei na festa de aniversário passou logo a ser opção. Mas faltava o resto. Pensei nas calças brancas mas estava difícil de encontrar as certas. Foi a minha Gi Giza que as descobriu na Miu Miu. Levei umas sandálias, de brilhantes claro, a pensar que as usaria mas, olhei para os ténis e disse: na, eu quero mesmo é estar confortável", conta, confessando que também Ruben Rua ajudou na escolha de alguns dos pormenores do visual.

"O senhor Ruben Rua acrescentou: para o jantar devias levar casaco. Por acaso tinha levado um. O preto. O cabelo era para ir seco e liso. Não deu tempo", explica.

"A maquilhagem era para ser excêntrica. E foi perfeita, Inês Franco. O resto foi a malta a fazer zoom a ver se via alguma coisa. E nada. E assim se constrói o visual dos 44", brincou por fim a apresentadora, referindo-se às transparências do inesquecível top de brilhantes.

