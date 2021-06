Rúben e Tatiana Boa Nova têm esta quinta-feira motivos para celebrar. O casal de ex-concorrentes do programa 'Casa dos Segredos' completa quatro anos de casamento.

"Parabéns a nós", realça Tatiana ao assinalar a data nas redes sociais.

"Escolhemos este dia especial de São João para oficializarmos perante Deus e os nossos a nossa união e não poderíamos ter escolhido uma data melhor. Temos a festa mais bonita do ano no nosso dia. Obrigado por tudo, meu marido, principalmente por nunca me largares a mão. Amo-te", pode ainda ler-se na legenda de uma foto onde o casal posa com o bolo que este ano assinalou a data.

Rúben e Tatiana, recorde-se, já são pais de um menino, o pequeno Lourenço, de dois anos.

