A 'Rua das Flores' é um dos mais recentes mistérios da televisão nacional. A novela, marcada por um forte investimento financeiro, foi apresentada como uma das grandes apostas da TVI mas nunca conseguiu afastar-se das polémicas. De forma discreta - e totalmente oposta ao seu lançamento - a produção saiu do ar.

Muito se especulou sobre o que ditou o insucesso da novela. A encabeçar a lista esteve, sempre, o resultado das audiências, que nunca foi o esperado. Já era sabido que à mesma hora, na RTP, iam encontrar um gigante, 'Preço Certo', que já se 'apoderou' há muito deste período. Ainda assim, a 'sitcom' da estação de Queluz de Baixo também começou a perder para a SIC, que para ficar à frente só precisou de repetir novelas da Globo.

Outra das grandes polémicas desta produção está relacionada com Paulo Futre. O ex-jogador foi integrado no elenco, uma decisão que indignou alguns atores nacionais. Sem nenhuma experiência na área da representação, Futre foi acusado de estar a "tirar o lugar" a artistas que mereciam essa oportunidade e, nas redes sociais, muitos espectadores mostraram não perceber esta aposta.

À TVI apenas restava assumir que este produto estava, cada vez mais, sentenciado, embora a 'Rua das Flores' tivesse tudo para correr bem. A 'mãe' - e grande inspiração - desta novela foi 'Festa é Festa', que na sua quarta temporada continua a liderar as audiências. Até os autores eram os mesmos, o que muitos consideraram ser um dos motivos que levou ao fim deste projeto.

A tentar contrariar as dificuldades da novela esteve sempre um elenco interessante composto por Ana Bola, José Pedro Gomes, Paula Neves e Matilde Breyner, nomes ligados à comédia e que pela sua qualidade faziam acreditar que o sucesso seria o que acabou por não se revelar. Foi com esta última atriz que o Fama ao Minuto falou em exclusivo sobre 'Rua das Flores', que recorda com muito carinho.

"Durante as gravações já se dizia 'isto não está a correr tão bem' e 'vão pôr noutro horário'. Há atores que se preocupam muito e de manhã, quando acordam, perguntam logo pelas audiências. Eu não quero saber de audiências, fui muito feliz a fazer aquele projeto", começou por confessar a atriz, confirmando que nos bastidores sempre se falou sobre o facto de não se ter conquistado o público como era esperado.

Quando a novela começou a chegar à reta final, circularam rumores que davam conta da insatisfação sentida por alguns dos atores do elenco. Em causa estava, segundo se disse, o facto de terem sido informados que as gravações iam terminar através de um e-mail. Matilde confirma que houve, efetivamente, um e-mail, embora já lhes tivessem dito o que iria acontecer. "Fomos avisados, em primeiro lugar, pelo diretor do projeto", notou, negando de seguida que o projeto terminou antes do previsto. "Nós fomos contratados para trabalhar até junho e em junho acabou. Ninguém ali falhou. Nós não acabámos de trabalhar antes do que era suposto", disse.

Matilde Breyner explicou ainda que a associação, inevitável, a 'Festa é Festa' sempre aconteceu, o que poderá ter contribuído para, mesmo no seio do elenco, criar uma expetativa que nunca foi suprida. "Pelo facto de os autores serem os mesmos da 'Festa é Festa', algumas pessoas pensaram 'olha que maravilha, se essa novela está no ar há tantos anos, provavelmente esta também irá estar. As coisas são diferentes e o horário era difícil, avisaram-nos logo disso. Sabíamos que ia ser uma batalha dura e difícil", confessou.

A artista de 38 anos mostrou ainda não conseguir perceber o insucesso da 'Rua das Flores', até porque isso não condiz com as reações do público com que sempre se deparou. "Não sei explicar, mas foi um dos projetos que mais visibilidade teve. Não há na rua quem não me fale desta novela. Toda a gente via", referiu.

Matilde garante, no entanto, que as constantes trocas de horário e o fim 'desanimado' da novela não a faz sentir qualquer mágoa pela TVI. "Já tenho alguns anos disto e estou muito habituada a estas pequenas desilusões que a nossa profissão nos pode trazer".

