'Isabel II e Portugal': Eis o nome do documentário que a RTP1 irá transmitir na próxima segunda-feira, 30 de maio, a propósito das celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II, que assinalam os 70 anos da monarca no trono.

Segundo um comunicado do primeiro canal, o documentário contém "imagens raras e testemunhos inéditos sobre as relações entre a soberana inglesa e o nosso país".

"Neste documentário encontramos testemunhos inéditos e relatos impressionantes de quem acompanhou Isabel II em Portugal. Desde o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a Ana Gomes e António Horta Osório, bem como do cidadão anónimo, são várias as histórias para descobrir em Isabel II e Portugal", informa-se ainda.

Este é um programa que recordará as duas visitas feitas pela monarca inglesa a Portugal. A primeira em 1957, "que levou Salazar a uma encenação do país que custou uma fortuna aos cofres do Estado" e a segunda nos anos 1980, "importante para a entrada do país na Comunidade Económica Europeia (CEE)".