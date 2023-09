A RTP foi o último dos três principais a anunciar as novidades da programação para a nova temporada televisiva. O evento aconteceu esta quarta-feira, dia 13 de setembro, no cineteatro Capitólio, local que recebeu as estrelas da SIC uma semana antes.

As principais figuras da estação pública não faltaram ao evento e por lá foi anunciado, entre outras coisas, o regresso do '5 Para a Meia Noite', agora com apresentação de Gilmário Vemba, bem como as datas de estreia de formatos já anunciados, como a série 'Codex 632' e o programa 'Taskmaster'.

Na área do entretenimento, a nova temporada de 'The Voice Portugal' irá para o ar a partir de 17 de setembro e 'Programa Cautelar', de Filomena Cautela, volta 13 dias depois.

Por fim, na informação, foi anunciado que 'Bom Dia Portugal' começará agora a ser transmitido a partir das 6h e que 'Primeira Pessoa' irá mudar-se para as noites de quarta-feira.

Na galeria pode encontrar as fotografias do encontro das estrelas da RTP no Capitólio.

