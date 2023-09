Foram hoje, 13 de setembro, apresentadas as novidades para a rentrée da RTP e uma das que se destacou foi o regresso do programa '5 Para A Meia-Noite'. O formato será apresentado pelo comediante angolano Gilmário Vemba, que já tinha feito sucesso enquanto concorrente na primeira e segunda temporadas do 'Taskmaster'.

A novidade foi confirmada pelo humorista na sua página de Instagram.

"Ter um talk show na TV é praticamente o sonho de muitos humoristas e eu não fugi a regra. Bom, agora já não é apenas um sonho, é uma realidade e não vai ser qualquer talkshow, é o #5prameianoite uma marca da RTP e uma marca do humor feito em português, onde o mais fino do humor feito em Portugal já passou… uff, eu sei, a responsabilidade é mesmo grande, mas a honra é ainda maior. Por isso vou com tudo o que sei fazer para vos dar o melhor que este programa sempre deu. Bem, senhoras e senhores, diretamente de Angola pra o 5MN… GILMÁRIO VEMBA", escreveu numa partilha.