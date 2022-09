A RTP1 anunciou nas últimas horas a data de estreia da nova edição de 'The Voice Portugal'. Através de comunicado enviado à impressa, o canal revela que o formato de talentos chega à antena já no próximo domingo: dia 25 de setembro.

"Ainda há muito talento por descobrir e a nova edição vai provar-nos isso mesmo! Grande diversidade de estilos, surpresas únicas, sonhos concretizados e muita emoção", promete a RTP1.

'The Voice Portugal' volta a contar com Catarina Furtado e Vasco Palmeirim como apresentadores, mas há surpresas no leque de mentores. Aos veteranos Diogo Piçarra e Marisa Liz junta-se agora Dino D'Santiago e Carolina Deslandes.

