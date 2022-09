A nova edição do 'The Voice Portugal' estreia em breve e esta segunda-feira, dia 5 de setembro, foram revelados quais serão os mentores.

A Mariza Liz e Diogo Piçarra, que transitam do grupo anterior, juntam-se agora Dino d'Santiago e Carolina Deslandes, como anunciou a estação pública através de comunicado.

Na mesma nota, a RTP informa ainda que Catarina Furtado e Vasco Palmeirim vão ser, uma vez mais, os apresentadores.

Recorde que esta será a 10.ª edição do concurso - excluindo as versões 'The Voice Kids' e 'The Voice Gerações' - e que, desta forma, António Zambujo e Áurea deixam de fazer parte do conjunto de mentores.

